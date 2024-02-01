Elon Musk, Tesla’nın merkezini Teksas’a taşımaya hazırlanıyor

Delaware eyaletindeki mahkemenin 56 milyar dolarlık maaş paketine karşı çıkmasından sonra Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin merkezini Teksas’a taşıma hazırlığına başladı.

Elon Musk. Fotoğraf: Arşiv

Dün ABD’de mahkeme, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına varmıştı.

Musk, bunun üzerine “Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın” ifadesini kullanmıştı. Hemen ardından Musk, Twitter’da bir anket açarak “Tesla, merkezini Teksas olarak değiştirmeli mi” diye sormuştu. Ankete katılanların yüzde 87’si “Evet” cevabını vermişti.

Bunun üzerine Musk, hissedarlar arasında “Tesla’nın merkezi Teksas’a taşınsın mı” sorusunun sorulacağı bir oylama yapılacağını dile getirdi.

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2024

Ne olmuştu?

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta’nın açtığı davada dün görüşünü açıklamıştı.

Görüşünde, Musk’un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin ‘akılalmaz bir meblağ’ olduğunu ve Tesla’nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.