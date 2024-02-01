Ankara simidine ‘seçim’ ayarı: ‘Talimat gelince zammı geri çektik’

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ticaret bakanlığını talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini ancak seçimden sonra zam yapacaklarını söyledi.

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Ankara’da 10 liradan satılan simidin 27 Ocak itibarıyla 15 liradan satılacağı açıklanmıştı.

Zam talebinin esnaftan geldiğini söyleyen Delibaş, daha sonra yaptıkları değerlendirmede 15 liranın yüksek olduğuna karar verdiklerini ve bu nedenle zammı iptal ettiklerini açıklamıştı: “Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz.”

Delibaş, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuştu. Zammın haberlere yansımasından sonra ticaret bakanlığına çağrıldığını ve bu doğrultuda zammı geri çektiklerini açıkladı. Yine de Delibaş, simiti haftaya 12 lira 50 kuruşa çıkaracaklarını ve yerel seçimlerden sonra bir zam daha yapacaklarını belirtti.

Simitçiler Odası başkanı şunları dedi:

‘Valilik fiyat listemizi onayladı’

*Zam için valiliğe başvurmadan önce maliyet hesabı yaptık. Bir simidin bize maliyetini 11 lira 20 kuruş olarak belirledik. Maliyetleri, girdilerdeki muhtemel artışları dikkate alıp fiyatı 15 lira olarak belirledik. Valilik, fiyat listemizi onayladı, Biz de bunu üyelerimize liste olarak bildirdik.

‘Zammı ertelememizi istedi’

*Simit fiyatlarına yaptığımız zammın haberlerde yayımlanması üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan beni makamına davet etti ve niçin zam yaptığımızı sordu. Fiyat artışlarını hatırlattım. Tarım Bakanlığı uzmanlarının çıkardığı maliyeti bakan yardımcısına gösterdim. Onların hesabına göre 12 lira 70 kuruş maliyet çıktı. Yani bizim belirlediğimiz maliyetten de yüksek. Zammı ertelememizi istedi. Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ben de bunun üzerine açıklama yapacağımı söyledim.

Seçimden sonra da zam

*Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Özür dilememin sebebi şudur: Biz maliyet hesabı çıkardık, bunun onayını aldık ama bize talimat geldiği için halkımızdan, esnafımızdan özür diledik. Bu konuda bize dönük hayli eleştiriler oldu. Şu anda maliyetin altında simit satmak zorunda kaldık. Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde. Yönetim olarak karar alıp bunu onay için valiliğe göndereceğiz. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız. Fiyatlar yerinde dursa biz niçin zam yapalım? Seçim sonrası her şeye zam beklentisi var. Biz de istemeye istemeye zam yapmak durumunda kalırız.