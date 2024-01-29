Ankara’da simit zammı iptal edildi

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simide yaptıkları zam kararını iptal ettiklerini duyurdu. Simit satışı 10 liradan devam edecek.

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Ankara’da 10 liradan satılan simidin 27 Ocak itibarıyla 15 liradan satılacağı açıklanmıştı.

Zam talebinin esnaftan geldiğini söyleyen Delibaş, daha sonra yaptıkları değerlendirmede 15 liranın yüksek olduğuna karar verdiklerini ve bu nedenle zammı iptal ettiklerini açıkladı:

“Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz.”

Delibaş, destek gelirse bir sene zam yapmayacaklarının da altını çizdi:

“Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde dokuz ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız.”

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.