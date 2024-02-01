Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, “Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı” dedi.

Görsel: TBMM TV

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanmış ve Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.

AA’nın haberine göre yurtdışından dönüşte konuşan Kurtulmuş, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Körfez turunun aylar öncesinden planlandığını söyledi:

“Meclis başkanının teamüller gereği Meclis’i ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine sayın Bozdağ okutacaktı Çünkü Meclis’in çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir. Dolayısıyla bu süreci, hele hele buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değildir.

Kararın okutulmasında acele edilmeyerek hem ilgili milletvekiline hukuki yolları tüketme, hem de yüksek mahkemelere aralarındaki içtihat farklılıklarını hal yoluna koyma imkanı verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararlarını hukuki açıdan denetleme durumunda olmadığımız gibi icrası konumunda da bulunmuyoruz. Muhatap derece mahkemesidir.”