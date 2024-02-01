İTO: İstanbul enflasyonu yüzde 76

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da ocak ayı enflasyonu yüzde 6,72, yıllık enflasyon yüzde 76,17 oldu.

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İTO’nun perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksiyse yüzde 4,69 oranında arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,17, toptan fiyatlarda yüzde 61,48 olduğu görüldü.

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım grubu yüzde 25, ulaştırma ve haberleşme yüzde 20,67, diğer harcamalar grubu yüzde 8,94, konut yüzde 7,58, gıda yüzde 5,51, ev eşyası yüzde 4,49, kültür, eğitim ve eğlence grubu yüzde 2,81 arttı, giyimse yüzde 3,87 azaldı.

Toptan fiyatlardaysa inşaat malzemeleri grubu yüzde 13,22, kimyevi maddeler yüzde 11,16, gıda maddeleri yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 4,12, işlenmemiş maddeler yüzde 1,90 arttı, madenler grubu yüzde 4,52 azaldı, mensucat grubundaysa fiyat değişimi gözlenmedi.