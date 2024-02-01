Yaramazlara biraz batar!

Kanal İstanbul davasına ret: Mahkeme bilirkişi raporunu görmezden geldi

TEMA Vakfı’nın, Kanal İstanbul için yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava mahkeme heyetince reddedildi. Heyet kararı verirken bilirkişi raporunu ‘görmezden geldi.’

Kanal İstanbul Projesi’nde 2021’de yapılan plan değişikliğine karşı TEMA Vakfı dava açmıştı. Söz konusu davada bilirkişi, vakfın itirazlarını haklı bulmuş ve bu projenin şehircilik esaslarına aykırı olduğunu teyit etmişti.


Bilirkişi raporlarında orman, tarım, mera ve içme suyu havzalarına girmek pahasına, yerleşim yerlerinin kuzeye yönlendirildiği belirtilmişti.

Bu tespit ve uyarılara rağmen İstanbul İdare Mahkemesi, ‘bilirkişi raporunu, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları dikkate almayarak’ davanın reddine karar verdi.

TEMA Vakfı karar tepki göstererek çağrısını yineledi: “Tüm karar vericileri, bilimin yol göstericiliğini ve hukukun üstünlüğünü göz önüne alarak kamu yararına karar almaya ve İstanbul’un kalan son doğal alanlarını korumaya davet ediyoruz.”

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