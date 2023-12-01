Akşam Postası / 1 Aralık 2023

‘Şampiyonlar Ligi’ndeki fenomenlerin mal varlıklarına el kondu

Polat çiftinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yargılanan 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el kondu.

Bahçeli Netanyahu’ya yeni isim verdi: Caniyahu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır” dedi.

Fatih Terim’in 3-3,5 milyon doları kayıpmış

‘Skandal dolandırıcılık’ davasına adı karışan eski Galatarasay teknik direktörü Fatih Terim’in 3-3,5 milyon doları kayıpmış.

Buğra Gökce’nin istikamet İzmir: Adaylık için İBB’den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak için İBB’deki görevinden istifa etti.

Gazzeli yetkililer: İsrail ateşkesten sonra 178 Filistinliyi öldürdü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin ardından İsrail’in yeniden başlattığı saldırılarda 178 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

THY, pilot ve kabin memurlarına uçuştan sonra da ‘alkol’ testi yapacak

Türk Hava Yolları (THY), pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yaptığı ‘alkol’ ve ‘psikoaktif madde’ testini sefer dönüşlerinde de uygulayacak.

Otomobilde en fazla vergi alınan ülke Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Avrupa’da araç alırken en fazla vergi ödeyen ülke Türkiye oldu. Vergisiz satış fiyat 33 bin dolar (955 bin 330 lira) oran araç Türkiye’de 71 bin 280 dolardan ( 2milyon 63 bin 556 lira) satılıyor.

TBMM’de TikTok gündemi: AKP’li vekil yargıyı göreve çağırdı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen’le komisyon toplantısına katılacak.

İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 73,89

İstanbul’da kasımda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 73,89 hesaplandı.

DİSK asgari ücret için rakam telaffuz etmedi

Devrimci İşçi Sendikası (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün söylediğimiz rakamın dahi, bu yüksek enflasyon koşullarında iki ay sonra 1 Şubat’ta bile uçup gideceğini hepimiz biliyoruz” diyerek asgari ücret için rakam belirtmedi.

S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi.

Ticari kredi faizi 21 yılın zirvesinde

Merkez Bankası’nın (MB) uyguladığı sıkı para politikası sonucu ticari kredi faizi 21 yılın zirvesine yükseldi.

13’üncü gün: Zonguldak’ta kaybolan yedi denizci hala bulunamadı

Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kayboldan yedi denizci hala bulunamadı.

İklim değişikliği: Avrupa’da son 12 yılda 21 şiddetli kuraklık dönemi oldu

Avrupa’da 2011’den bu yana 21 şiddetli kuralıklık oldu. İklim değişikliği Avrupa’da da başta tarım olmak üzere su kaynaklarını ve ekosistemleri tehdit ediyor.