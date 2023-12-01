Otomobilde en fazla vergi alınan ülke Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Avrupa’da araç alırken en fazla vergi ödeyen ülke Türkiye oldu. Vergisiz satış fiyat 33 bin dolar (955 bin 330 lira) oran araç Türkiye’de 71 bin 280 dolardan ( 2milyon 63 bin 556 lira) satılıyor.

Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde otomobillerden alınan KDV oranı yüzde 17- yüzde 27 arasında değişiyor. Türkiye’deyse KDV 2023’ten yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.

Ama sadece KDV’lere bakmak yeterli değil. Çünkü ÖTV gibi ilave vergiler alan ülkeler de var. Avrupa’da bu konuda Türkiye önde geliyor. En düşük ÖTV dilimi matrah sonucu yüzde 80’e çıktı.

Bu nedenle vergisiz ve tüm vergiler dahil fiyatları karşılaştırarak sonuca ulaşmak daha isabetli.

Euronews‘in haberine göre 2022 verileri baz alındığında A kategorisinde vergisiz fiyatı 33 bin dolar olan aracın fiyatı Türkiye’de 62 bin 304 dolar (1 milyon 804 bin 323 lira) oluyor. 2023 vergi zamlarıyla beraber bu fiyat 71 bin 280 dolara çıkıyor.

Bazı ülkelerde teşviklerden dolayı araçların son satış fiyatı vergisiz fiyatından daha ucuz. Örneğin Fransa’da A kategorisinde vergisiz fiyatı 33 bin dolar (955 bin 330 lira) olan aracın tüm vergiler sonrası satış fiyatı 28 bin 366 dolar (821 bin 479 lira.)

Grafik: Euronews

C kategorisinde vergisiz fiyatı 23 bin Dolar olan bir motorlu taşıtın Türkiye fiyatı 48 bin 852 dolar. Zirvedeki Türkiye’nin hemen ardından Danimarka (48 bin 52) ve Norveç (47 bin 540) geliyor. Ülkelerin yarıdan fazlasında vergiler sonrası her şey dahil fiyatı 30 bin Doların altında.

Almanya’da ise 22 bin 663 Dolar. Yani, vergisiz fiyatından daha düşük.

D kategorisinde vergiler öncesi fiyatı 50 bin Dolar olan bir aracın her şey dahil fiyatı Türkiye’de 188 bin 800 Dolar. Türkiye’yi Danimarka (154 bin 492) ve Hollanda (129 bin 329) takip ediyor. Bu kategorideki bir aracın son satış fiyatı ülkelerin yarıdan fazlasında 70 bin Dolardan düşük.