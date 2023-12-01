TBMM'de TikTok gündemi: AKP'li vekil yargıyı göreve çağırdı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen’le komisyon toplantısına katılacak.

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Hüseyin Yayman AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların ‘Türkiye’nin aile yapısını ortadan kaldıracak’ şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Yayman, “TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye’de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz” dedi.

Yayman ayrıca şunları dile getirdi:

*Tam da bu noktada TikTok’un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye’ye çağırdık. 7 Aralık 2023’te TBMM’ye gelerek TikTok’taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak.

*Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız.

‘Cezalar verilebilir’

*TikTok’a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu savunarak 7 Aralık’taki görüşmelerinin ardından komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını söyledi.