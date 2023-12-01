13'üncü gün: Zonguldak'ta kaybolan yedi denizci hala bulunamadı

Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kayboldan yedi denizci hala bulunamadı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle Türk bayraklı Kafkametler adlı gemi mendireğe çarptıktan sonra batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan beşinin cesedine ulaşılmıştı.
Mürettebattan geri kalan yedi kişi hala bulunamadı. Arama kurtarma çalışmaları 13’üncü gününde de devam ediyor.
Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.
Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yürütüyor.
Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.