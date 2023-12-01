Bahçeli Netanyahu'ya yeni isim verdi: Caniyahu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır” dedi.

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Gazze’de rehine takası ve insani yardıma imkan sağlayacak ateşkes 24 Kasım’da başlamıştı. 28 Kasım’da bitmesi planlanan ateşkes uzatılmış ve bugün sona ermişti.

Bunun üzerine kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalamaya başlayan İsrail ordusunun, en az 109 kişinin ölmesine ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Bahçeli, X (eski adıyla Twitter) hesabında konuya ilişkin paylaştığı mesajda “Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, ‘Gönüllü Kudüs Sevdalıları’ mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır” dedi.

Mesajının devamında Netanyahu’yu hedef alan Bahçeli, şunları kaydetti: “İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, CANİYAHU Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır.”