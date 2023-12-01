İklim değişikliği: Avrupa'da son 12 yılda 21 şiddetli kuraklık dönemi oldu

Avrupa’da 2011’den bu yana 21 şiddetli kuralıklık oldu. İklim değişikliği Avrupa’da da başta tarım olmak üzere su kaynaklarını ve ekosistemleri tehdit ediyor.

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Avrupa Birliği (AB) topraklarının yüzde 38’inde tarım yapılıyor. 10,3 milyon çiftlik var. Ama Avrupa’da görülen kuraklık tarımı tehdit ediyor.

İklim değişikliğiyle beraber Avrupa’da son 12 yılda 21 şiddetli kuraklık oldu. Kuraklık özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan, Porteskiz ve Romanya’da tarımın yanı sıra içme ve kullanma suyu, enerji, nehir taşımacılığı gibi alanları tehdit ediyor.

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