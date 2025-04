Petrol devinin ev sahipliğinde iklim zirvesi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük kentlerinden Dubai’de iklim zirvesi bugün başlıyor. Yani petrol devinin ev sahipliğinde. Hatta ortaya çıkan belgelere göre BAE bu zirveyi yeni petrol ve doğalgaz anlaşmaları için bir araç olarak kullanmak istiyor.

Zirveye 200 hükümet davet edildi.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl 28’incisi düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda iklim krizi, artan etkileri ve gelecekte ne yapılması gerektiği ele alınacak. Zirve 12 Aralık’a kadar sürecek.

Conference of the Parties (COP) her yıl düzenlenen bir iklim zirvesi. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında düzenlenen COP zirvelerinin miladı 21 Mart 1994. Bu tarih aynı zamanda küresel ısınmaya karşı mücadele için hükümetler arası imzalanan ve ilk çevre sözleşmesi olarak kayda geçen UNFCCC’nin yürürlüğe girdiği tarih.

BAE tartışmalı yer

İklim krizine karşı net sıfır hedeflerinin konduğu, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjilerin ele alındığı zirvenin BAE’de düzenlenmesi tepki çekiyor. Çünkü BAE dünyanın en fazla petrol üreten ilk 10 ülkesinden biri. Üstüne üstlük konferansın başkanı da kamuya ait petrol şirketinin başında bulunan Sultan Ahmet El Cebir seçildi.

Petrol bir fosil bir yakıt kaynağı. Yandıkları zaman dünyanın ısınmasına yol açan gazlar açığa çıkarıyorlar. Bu nedenle iklim değişikliğinin ana sebebi olarak ele alınıyorlar.

BBC‘nin haberine göre El Cebir’in başında olduğu şirket petrol üretme kapasitesini büyütmek istiyor.

BBC’nin ele geçirdiği belgelere göre BAE ev sahibi rolünü yeni petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmak için kullanmak istiyor.

Makas daralıyor

Taraflar 2015’te Paris’te küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma konusunda anlaştı. Bu zirvede tutturulamayan bu hedefin canlandırması amaçlanıyor.

Sanayileşme öncesine kıyasla ısınma şu an için 1,1 ve 1,2 derece civarında.

Son araştırmalar ülkelerin verdiği sözleri yerine getirmediğini ortaya koydu. Buna göre 2100’e kadar dünyanın 2,4 ve 2,7 derece kadar ısınabileceğini öngörülüyor. Yani 1,5 derece hedefi için makas iyice daralıyor.

Bu konferansta 2030’a kadar temiz enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmak ve iklim kriziyle mücadele için fakir ülkelere maddi yardım toplamak da hedefleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping konferansa gelmeyecek ama bu ülkeler temsil edilecek.

Türkiye’den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığındaki ekip konferansa katılacak.

Britanya’dansa başbakan Rishi Sunak ve Kral Charles katılıyor.