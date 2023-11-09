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Yaramazlara biraz batar!

AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘AYM’nin kararlarına uyulmaması engellensin’ önerisine ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasının engellenmesine ilişkin önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. 

Fotoğraf: AA

Yargıtay’ın AYM hükümlü milletvekili Can Atalay’la ilgili tahliye kararını tanımaması, üstüne tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması tartışılmaya devam ediyor.


HEDEP, ‘AİHM ve AYM kararlarına uyulmama halinin ülkeyi daha fazla kaosa sürüklenmesinin engellenmesi’ Meclis’e önerge verdi.

ANKA’nın haberine göre önerinin gerekçesine dair konuşan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren şunları dedi:

“Yargıtay, AKP ve MHP iktidarı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne kayyum olarak atanmıştır. Bu mesele Can Atalay meselesini aşmıştır. Bu mesele Sayın Demirtaş meselesi, bu mesele Kavala meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu topluma karşı savaş açma halidir. 2015’ten fiili bir OHAL rejimine dönüşen anayasasızlaşan Türkiye’de bugün yaşananlar yeni bir darbeye teşebbüstür. Yargıtay’ın bu tutumu Anayasa Mahkemesi’ni Meclis iradesini ortadan kaldırarak yargıçlar hükümeti kurmaya çalışmanın ilanı niteliğindedir. Bu bir başkaldırıdır.”

Muhalefetin de destek verdiği öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Akşam Postası / 9 Kasım 2023

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