Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi hakkında görülen dava 20 Haziran’a ertelendi.

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Davada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de duruşmaya katıldı.

Gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.

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