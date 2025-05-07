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Ahmet Minguzzi cinayeti: İki çocuk daha tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde iki çocuk daha tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

İki çocuk şüpheli hakkında 1 Mayıs’ta gözaltı kararı verilmişti.


Şüphelilerin cinayetin işlendiği pazar yerinde görüldüğü, cinayetin sanıklarıyla birlikte hareket ettiği iddia ediliyordu.

İki çocuk dün gözaltına alınıp Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilmişti.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında iki çocuğun cinayetin failleri B.B. ve U.B.’yle başından beri birlikte hareket ettikleri belirtildi.

B.B.’nin fiziki olarak Minguzzi’ye müdahalesinde yanında bulunup cesaretlendirdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

Şüphelilerin eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı.

TRT Haber‘in aktardığına göre adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı dörde yükseldi.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.

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