Minguzzi'nin ailesini tehdit eden zanlı tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinden sonra ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı altıya yükseldi.

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Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesini tehdit eden zanlı K.Y. gözaltına alınarak Gümüşhane’den İstanbul’a getirildi.

K.Y, emniyetteki işlemlerinden sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine gönderilen K.Y, ‘birden fazla kişiyle tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklandı.

Daha önce aileyi tehdit eden ve katilleri öven beş şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı altıya yükseldi.

Ne olmuştu?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

İki sanık da ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması bugün görülen davada mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir tanığın daha dinlenmesi için dava 8 Mayıs’a erteledi.