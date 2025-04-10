Sosyal medyada Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven beş kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin katillerini öven ve aileye tehdit mesajları gönderen beş şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Fotoğraf: X

Yerlikaya, X hesabından yakalanan beş şüphelinin dördünün 18 yaşının altında olduğunu bildirdi.

Şüpheliler emniyete sevk edildi.

Ne olmuştu?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

İki sanık da ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması bugün görülen davada mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir tanığın daha dinlenmesi için dava 8 Mayıs’a erteledi.