Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasını 8 Mayıs’a erteledi.

Fotoğraf: Yasemin Minguzzi

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Habertürk’ün aktardığına göre 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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