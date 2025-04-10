Kadıköy'de öldürülmüştü: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu ölen İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarı tahrip edildi.

Fotoğraf: AA

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polisler çevrede inceleme başlattı.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi’yle, B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmıştı. B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi’yse 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Davanın ilk duruşması bugün

İki sanık 24’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Davanın ilk duruşması bugün Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.