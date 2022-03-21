İstanbul’da sokakta yürürken bıçaklanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sokakta yürürken bıçaklanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Halitbey Sokak’ta 19 Mart Cumartesi günü bir kişi tarafından bıçaklanan Batuhan Kurt kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
AA’nın aktardığına göre sokakta yürüyen Kurt’un karşıdan gelen ve siyah kapüşonlu mont giyen bir şüpheli tarafından yolun kenarına çekildiği, ardından bıçaklanması sonucu yere düşen Kurt’un ayağa kalkarak koşması görüntülerle tespit edildi.
Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.