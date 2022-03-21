Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sokakta yürürken bıçaklanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti


İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sokakta yürürken bıçaklanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Arşiv

Atatürk Mahallesi Halitbey Sokak’ta 19 Mart Cumartesi günü bir kişi tarafından bıçaklanan Batuhan Kurt kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

AA’nın aktardığına göre sokakta yürüyen Kurt’un karşıdan gelen ve siyah kapüşonlu mont giyen bir şüpheli tarafından yolun kenarına çekildiği, ardından bıçaklanması sonucu yere düşen Kurt’un ayağa kalkarak koşması görüntülerle tespit edildi.

Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON HABERLER

İlkbahar ekinoksu ve yeni astroloji yılı

21 Aralık 2021 kış gündönümünden beri ışık arttı arttı, genleyip genişledi ve bugün gecenin karanlığıyla günün aydınlığı eş ve elele noktaya geldi. İşte sıfır noktası bu. Gece ve gündüzün eşitliği.

Putin, işgale ‘işgal’ diyeni kapının önüne koydurtuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye nitelediği, 24 Şubat’ta başlayan işgali ‘işgal’ ya da ‘savaş’ diye nitelemek, devletin tezine karşı çıkmak ‘cesaret istiyor.’ Hem gazeteciler hem de diğer bireyler için. Savaşa karşı çıktığını ifade edenler işinden olabiliyor, gözaltına alınabiliyor.

Rapor: 15 günde 20 yıllık yangın

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği işbirliğinde hazırlanan rapora göre geçen yaz 15 gün içinde 20 yılın toplamı kadar alan yandı.