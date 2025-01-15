Adana'da aynı aileden üç kişi bıçaklanarak öldürüldü

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde aynı aileden üç kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraflar: AA

Yenidoğan Mahallesi’nde bir iletişim firmasının ekibi, Yusuf Tehçi’nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını internet altyapısı için çaldı.

Ekip, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi’nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis, soruşturma kapsamında evde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Ekipler, evin mutfağında kahvaltı sofrasının kurulu olduğunu ve yumurta kaynatmak için açılan ocağınsa hala yandığını belirledi.

Komşularının, Semiha Tehçi’yi 08.15 civarında balkonda halı çırparken gördüklerini belirttiği ve iletişim firması ekiplerinin de 09.00’da eve gittiği öğrenildi.

Ekipler, eve gelenlerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.