Adana’da otobüs şoförü eşini direksiyon başında bıçaklayan kadına ev hapsi

Adana’da özel halk otobüs şoförü olan eşini direksiyon başında biber gazı sıkıp bıçaklayan Sabriye A.’ya ev hapsi verildi.

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Merkez Seyhan ilçesindeki Sefa Özler Caddesi’nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. duraktan yolcularını alıp hareket ederken boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. biber gazlı ve bıçakla saldırdı.

Mehmet A’nın kolundan ve boynundan yaralanırken, Sabriye A. otobüsten inerek kaçtı.

Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sabriye A.’ysa olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalandı.

‘Bir anlık sinirle saldırdım’

Emniyete götürülen Sabriye A. ifadesinde eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını belirtti.

Zanlı, eşinin iki buçuk yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını ve daha sonra kendisine göstermediği için öfkelenip bir bir anlık sinirle saldırdığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen Sabriye A.’yı nöbetçi mahkeme ev hapsi vererek adli kontrolle serbest bıraktı.

Mehmet A.’nın tedavisi sürüyor.