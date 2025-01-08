İstanbul’un Silivri ilçesinde kuzeninin otomobilini kaçırıp kendisini yakalamaya gelen jandarmanın aracını çalan kişi aranıyor.

Fotoğraflar: AA

Mustafa S.’nin kuzeninin otomobilini çalıp Kurfallı’daki at çiftliğine götürdüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri konuma gitti.

Ekipler, çiftlikte otomobili buldu. Şüpheli Tayyip F.’yse devriye aracına bindirildi.

Ekiplerin incelemesi sırasında bir anda sürücü koltuğuna geçen şüpheli, devriye aracıyla kaçtı. Araçla Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde bariyerlere de çarpan sürücü kaçmaya devam etti.

Jandarma aracı bir süre sonra Okmeydanı’nda terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliyse aranıyor.

Şüphelinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde otomobille gezerken kuzeninden özür dilemesi ve aracı götürdüğü yerin konumunu bildirmesi yer aldı.