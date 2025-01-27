İstanbul’un Kadıköy ilçesinde İtalyan şef Andre Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanmasına ilişkin soruşturmada iki saldırgan tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

24 Ocak’ta Hasan Paşa Mahallesi’nde kurulan pazara arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Minguzzi, B.B. tarafından arkasından beş kez bıçaklandı. Diğer zanlı U.B.’yse yere düşen çocuğa tekme attı. Saldırganlar kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi’nin oğlu. Çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Polis, çeşitli suçlardan da kaydı bulunan B.B. ve U.B’yi yakalayıp Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk sulh ceza hakimliğince tutuklandı.