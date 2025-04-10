Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi hakkında soruşturma

İstanbul başsavcılığı, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesi hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Fotoğraf: X

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi’nin Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrinin çitleri kırılmış, çiçekler kopartılmıştı. Savcılık mezarı tahrip edenler hakkında re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Öte yandan Minguzzi cinayeti davasının ilk duruşması bugün Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İki sanık 24’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.