Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi tutuklandı

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Dün gözaltına alınan D.A, savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi.

D.A, ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kaçan iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat’ta hayatını kaybeden Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarına da zarar verilmişti.

Yakalanan iki sanıksa ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.