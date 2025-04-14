Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi yakalandı

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturmada 67 yaşındaki D.A adlı şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.
Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.
Minguzzi’nin Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrinin çitleri kırılmış, çiçekler kopartılmıştı. Savcılık mezarı tahrip edenler hakkında re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.