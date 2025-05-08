Ahmet Minguzzi cinayeti: Tutuklanan iki çocuğun ifadelerine ulaşıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda ölen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan iki çocuğun hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Fotoğraflar: AA

A.Ö. ifadesinde Minguzzi’yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B’ye yardım etmediğini söyledi.

A.Ö’nün ifadesi şöyle:

* O gün B.B’de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi’yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi “Gel otur, sana çay ısmarlayalım” dedi. B.B. onu tutan abiye, “Bırak beni gideceğim” diyordu. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi’ye tekme attığını görmedim.

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D ve U.B’yle karşılaştığını söyleyen A.Ö ifadesine şöyle devam etti:

* Yanlarında B.B. yoktu. “Eve gidiyorum” dedim, onlar da “Tamam, biz de eve gidelim” dedi. Pazar girişindeki PTT’nin orada otopark vardır. B.B’nin burada bizi beklediğini gördük. Eve gideceğimizi söyledik, o da “Tamam o zaman, ben de eve gideyim” dedi. Sonra dört kişi metrobüse gittik.

* Ben simit aldım, B.B’ler üç kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B.’yle bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık.

* Babam aradı, “Kadıköy’de çocuk bıçaklanmış, neredesin?” dedi. “Eve yaklaştım, geliyorum” dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B’nin elinde bıçak görmedim.

* Pazarda koştuğum esnada montumu çıkartıp poşete koyması için U.B’ye verdim. B.B’nin arkasında koşmuş olabilirim fakat ne elinde bıçak gördüm ne de herhangi bir şey yapacağından bilgim vardı. Minguzzi’nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum.

Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D’nin ifadesi

M.A.D’yse ifadesinde B.B’nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini belirterek kendilerinden biraz ileride B.B’nin Minguzzi’nin bacağına iki kez, göğsüne de iki, üç kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.

U.B’nin yere düşen Minguzzi’ye tekme attığını söyleyen M.A.D, şöyle devam etti:

* Minguzzi’de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor.

* B.B’ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Öncesinde ona, “Boş ver, gidelim buradan” demiştim. Hatta sakinleştirdim. Bir sürü pazar esnafı vardı. Onlar da B.B’ye engel olamadı.

* Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. yanımıza arka taraftan dolanarak geldi.

* B.B’nin yanında bıçak yoktu, zaten kamera kaydında bıçağı fırlattığı gözükmektedir. Ben ve A.Ö, B.B’ye “Niye böyle bir şey yaptın? Yazık günah, sen çocuksun karşı taraf da çocuk” dedik. Cevap vermedi. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim.

B.B’nin metrobüsteyken kendilerine, “Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?” diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.

M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı.”

Hakimlikçe, B.B’nin eyleminden sonra tüm şüphelilerin olay yerinden kaçıp sonrasında buluştukları, olaya ilişkin konuştukları, eylemin nasıl gerçekleştiği konusunda el-kol hareketleriyle bir anlatımın bulunduğu belirtilerek, delillerin tam toplanmamış olması ve delil karartma şüphesinin bulunması nedeniyle her iki şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.