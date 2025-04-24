AFAD: 6,2'lik depremin ardından 291 artçı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 291 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Dün saat 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu.

AFAD, depremlerle ilgili ‘Basın Bilgilendirme Notu’ paylaştı

Buna göre 12:49’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem, 300 kilometre yarıçaptaki illerde hafif şiddette hissedildi.

Silivri, 24 kilometreyle depremin dış merkezine en yakın yerleşim yeriydi.

İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler, 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsıldı.

Yapısal bir hasar ya da can kaybı kaydedilmedi. AFAD bunun ‘uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla’ olduğunu belirtti.

291 artçıdan sekizinin büyüklüğü 4 ve üzerindeydi.

Geriye kalan 283 artçının büyüklüğüyle 3,9’un altında ve çoğunluğu da 3’ün altındaydı.

Artçıların önümüzdeki birkaç hafta içinde sonlanması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca 6,2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 30 kiloton TNT’nin üzerinde olduğu ve 26 Eylül 2019’daki aynı bölgedeki 5,8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık dört katına karşılık geldiği kaydedildi.