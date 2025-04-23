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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: İstanbul'un ehline emanetiyle felaketlerin üstesinden gelmek mümkün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem hakkında şu açıklamayı yaptı: “İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür.”

Fotoğraf: MHP

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Bahçeli’nin X’teki açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir.

Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir.

Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul’un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır.”

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