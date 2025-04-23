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Yaramazlara biraz batar!

Bir artçı daha: Marmara'da depremler sürüyor

Marmara Denizi’nde 6,2 büyüklüğündeki depremin ardın artçı depremler sürüyor. Son olarak 15:12’de Büyükçekmece açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.


AFAD’ın aktardığına göre depremler şöyle:

  • 12:13’te Marmara Denizi (Silivri) 3,9
  • 12:49’da Marmara Denizi (Silivri) 6,2
  • 12:51’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,4
  • 12:51’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 5,9
  • 13:01’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,8
  • 13:02’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,9
  • 13,02’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,5
  • 13:32’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,5
  • 13:46’da Marmara Denizi (Silivri) 4,0
  • 14:21’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,6
  • 14:50’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,8
  • 15:12’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,9

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