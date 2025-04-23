Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi.

12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını duyurdu.

Aynı dakikalarda İstanbul’da bu kez hafif bir deprem daha hissedildi. Bu depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) şu uyarılar geldi:

Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.



