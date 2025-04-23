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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 6,99 kilometre.

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