İstanbul'da deprem anı

Marmara’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem anı canlı yayına yansıdı.

Fotoğraf: CNNTürk

12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 6,2, derinliğini 6,9 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 6,1, derinliği 13,1 kilometre olarak duyurdu.

CNNTürk’te canlı yayın sırasında deprem anı kameralara yansıdı. Spiker Meltem Bozbeyoğlu “Çok şiddetli bir deprem oluyor” dedi.