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Yaramazlara biraz batar!

Deprem çantasında neler olmalı?

İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik Silivri merkezli deprem sonrası İstanbullular hazırlıksız biçimde sokaklara döküldü. ‘Olmazsa olmaz’ deprem çantalarıysa yine ortalıkta yoktu.

Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü (Silivri merkezli) 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Bir deprem çantasında olması gerekenleri derledik:

Gıda

  • Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, bisküvi, enerji barı vb.)
  • Aile üyelerine yetecek kadar su.

Önemli resmi belgeler

  • Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
  • Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diplomalar
  • Pasaport, banka cüzdanı vb.
  • Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi ve kimlik kartı vb.)
  • Yakınlarınızın adreslerinin ve telefon numaralarının yazdığı bir kağıt
  • Yaşadığınız kentin haritası

Giyecek

  • İç çamaşırı
  • Çorap
  • Yağmurluk
  • İklime uygun giysiler (Kalın kıyafet mutlaka olmalı)

Hijyen malzemeleri

  • Sabun ve dezenfektanlar
  • Diş fırçası ve macunu
  • Islak mendil
  • Tuvalet kâğıdı
  • Hijyenik ped
  • Bebek bezi
  • Evcil hayvan varsa onun için yaş mama ve kum.

Diğer malzemeler

  • İlk yardım çantası
  • Uyku tulumu veya battaniye
  • Çakı, düdük, küçük makas, kafa lambası
  • Kâğıt, kalem
  • Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
  • Telefon şarj etmek için Powerbank
  • Arabanız varsa yedek anahtarı

İlaçlar

  • Ağrı kesici vb. ilaçlar
  • Antibiyotikler
  • Düzenli kullandığınız ilaçlar
  • Vitamin ve takviyeler

Deprem çantaları belirli aralıklarla kontrol edilip içindekiler yeniden düzenlenmeli.

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