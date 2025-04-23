İstanbul’da 6,2’lik deprem 13 saniye sürdü: 51 artçı, 151 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü, 51 artçı deprem kaydedildi… İstanbul Valiliği: Yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri sürüyor, hayati tehlikeleri yok.

Fatih’te metruk bina kısmen çöktü. Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

* Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

* 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

‘Bina çökmesi söz konusu değil’

* Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

* Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

151 yaralı

İstanbul Valiliği’nin açıklamasıysa şöyle:

* Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ⁠

* Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. ⁠Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

* Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.