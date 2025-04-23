Özel: 'İstanbul muhafızı' İmamoğlu'nu Silivri'de tutanlara yazıklar olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Milletin vazife verdiği, ‘Sen İstanbul’un muhafızısın’ dediği Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de tutanlara yazıklar olsun” dedi.

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Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü (Silivri merkezli) 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

İmamoğlu ‘acil dayanışma’ ve ‘ortak akıl’ çağrısı yapmış, “Deprem meselesi seçim kazanmaktan, koltuk hırsından çok daha büyük bir meseledir” demişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e düzenlenen yürüyüşte konuşan Özel şunları söyledi:

“Bugün İstanbul’da 6,2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Ankara’dan İstanbul’u selamlıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi buradan İstanbul’a gönderiyoruz. Maalesef deprem deyince akla hemen alınan tedbirler geliyor ve ilk olarak gözler Afet Koordinasyon Merkezi’ne dönüyor.

AKOM’a bakıyoruz, AKOM’daki koordinasyonu görüyoruz. Ama orada bir koltuk boş. O koltukta oturması gereken, İstanbul’un afetinde, acil durumlarında koordinasyonun başında olması gereken, milletin vazife verdiği, ‘Sen İstanbul’un muhafızısın’ dediği Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de tutanlara yazıklar olsun.

Buradan Mansur başkanımızla, Ankara’ya kimseyi ayırmadan, kayırmadan, en güzel hizmetleri yapan Mansur başkanımızla bugün burada bizim toplanmamıza katkı sağlayan, emek veren Ankara il örgütümüz, il başkanımızla, bütün milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte Gazi’ye, Atatürk’e doğru yürüyüşe geçerken Silivri’deki bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Onları yürekten selamlıyoruz.”