İBB Deprem Bilim Kurulu: Artçılar devam edecek, hasarlı binalara girmeyin

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremde yaralananlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu.”