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Yaramazlara biraz batar!

İBB Deprem Bilim Kurulu: Artçılar devam edecek, hasarlı binalara girmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Bilim Kurulu, İstanbulluları artçılara karşı uyardı ve hasarlı binalara girmeme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.


İBB Deprem Bilim Kurulu’ndan Dr. Tarık Şengül kurul adına şu uyarılarda bulundu:

  1. Sadece yetkililerden gelen bilgileri dikkate alın.
  2. Sosyal medya ve benzeri mecralarda yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemeli.
  3. 6,2’lik deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır.
  4. Artçıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar var.
  5. Hasar alan binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemli.
  6. Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurulu olarak merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması son derece önemli ve etkili sonuçlar alınabilmesinin ön koşulu.
  7. Üniversite, ilgili sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının katkılarının da alınması önemli.
  8. Depremin yarattığı kaygıları en aza indirmek ve spekülasyonların önüne geçmek için yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli.

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