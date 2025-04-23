Naci Görür: Evinizde çatlak, yarık varsa girmeyin

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’u sarsan 6,2’lik deprem sonrası ‘evlerimize girelim mi’ diye soran yurttaşlara yanıt verdi: “Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girin.”

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Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Görür’ün X’teki açıklaması şöyle:

“Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girin.”