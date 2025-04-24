İstanbul valisi: Asılsız paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, ‘asılsız deprem’ paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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23 Nisan’da (dün) 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Gül sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır.

Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”