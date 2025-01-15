Adalet bakanı: Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturma gizli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin “Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor” dedi.

Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

CHP’li Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Akpolat şunları söylemişti:

“Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk’ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım.”

‘Soruşturma gizli’

Tunç, TBMM’de AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soruşturmanın ardından yargıya haksız tepkiler verildiğini öne süren bakan şunları söyledi:

“Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor.

Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil, bu doğru değil.

Hiç kimse yargı, hukuk karşısında layüsel değildir. Yapmış oldukları yanlışlıkların, eğer suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır.

Dolayısıyla dosyanın içeriğini bilmeden, yargıya yönelik birtakım tehditkar ifadeler kullanmak hiç kimseye yakışmaz.

Özellikle sorumluluk sahibi olan yöneticilerin, siyasetçilerin bu konuda dikkatli olması lazım.”

Beşiktaş belediyesine kayyım atanmasıyla ilgili soruya da Tunç, dosya kapsamına savcıların hakim olduğunu ve soruşturma sürecini beklemek gerektiğini belirtti.