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Yaramazlara biraz batar!

Adalet Bakanı: Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin ortaya çıkarılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin öldüğü yangınla ilgili sorumluların ‘adli sürecin ucu nereye giderse gitsin ortaya çıkarılacağını’ söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Tunç, TRT’de katıldığı programda yangında gözaltı sayısının 12’ye çıktığını bildirdi.


Şimdiye kadar gözaltına alınan ve adları bilinen 11 şüpheli şunlardı:

  • Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener 
  • İtfaiye müdür vekili: Kenan Coşkun 
  • İşletme sahibi: Halit Ergül 
  • Şirket genel müdürü: Emir Aras 
  • Otel müdürü: Zeki Yılmaz 
  • İş sağlığı güvenliği uzmanı: Ece Kayacan 
  • Otelin aşçısı: Faysal Yaver 
  • Otelin mutfak çalışanları: Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz 
  • Elektrikçi: Hüseyin Özer

Gözaltı sürecinin ‘teknik bir konu’ olduğunu belirten Tunç, tüm kamera kayıtlarına, belgelere en konduğunu ve incelendiğini söyledi.

Tunç’un konuşması şöyle:

‘Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak’

* 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek.

* Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu.

* Şu anda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

‘Görevi ne olursa olsun yargı önünde hesap verecek’

* AK Parti grubu da TBMM’de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım.

* Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

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