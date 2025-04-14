ABD'li bakan gümrük vergisi muafiyetlerinin geçici olduğunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bazı elektronik ürünlere ve ilaçlara getirilen gümrük vergisi muafiyetlerinin geçici olduğunu açıkladı.

Trump, cuma akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazların karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Wedbush Securities’e göre muafiyetler, iPhone üretiminin ve montajının yüzde 90’ını Çin’de yapan Apple gibi Amerikan teknoloji şirketlerine fayda sağlayacak.

Euronews’ün aktardığına göre bunun ‘kalıcı bir muafiyet’ olmadığını vurgulayan Lutnick, yarı iletkenler ve ilaçlar hakkındaki gümrük vergilerinin ‘önümüzdeki bir iki ay içinde uygulamaya konacağını’ söyledi.

Lutnick, Asya’ya bağımlılık konusunda da şöyle dedi:

“Yarı iletkenlere ihtiyacımız var, çiplere ihtiyacımız var ve düz panellere ihtiyacımız var. Bu tür şeylerin Amerika’da üretilmesine ihtiyacımız var. Her şey için Güneydoğu Asya’ya bağımlı olamayız.”

Ne olmuştu?

Trump 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenirken Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’dense yüzde 17 gümrük vergisi alınması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergiler de yüzde 50 seviyesindeydi.

Türkiye’yse en düşük yüzdelik dilimde yer almış yüzde 10’luk vergiye tabi tutulmuştu.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

Böylece ABD Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin, geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump’sa açıklamasında Çin’in bu cevabını ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye nitelemiş, toplamda yüzde 104’lük vergiyi yüzde 125’e çıkarmıştı. Öte yandan diğer ticaret ortakları içinse gümrük vergilerini 90 günlüğüne ertelemişti.

Çin, ABD’ye gelen malların artık en az yüzde 145 gümrük vergisine tabi olduğunu duyurmuştu.

Son olarak bu adıma karşılık ABD el yükseltmiş, Çin’den alınacak toplam ek verginin yüzde 145 olduğunu açıklamıştı.