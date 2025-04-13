Tarife savaşları: ABD, akıllı telefonları, bilgisayar ve çipleri vergiden muaf tuttu

ABD, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayınlanan düzenlemede bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünlerin ek gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtildi.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen ürünler için geçerli olacak.

Ne olmuştu?

Trump 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenirken Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’dense yüzde 17 gümrük vergisi alınması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergiler de yüzde 50 seviyesindeydi.

Türkiye’yse en düşük yüzdelik dilimde yer almış yüzde 10’luk vergiye tabi tutulmuştu.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

Böylece ABD Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin, geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump’sa açıklamasında Çin’in bu cevabını ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye nitelemiş, toplamda yüzde 104’lük vergiyi yüzde 125’e çıkarmıştı. Öte yandan diğer ticaret ortakları içinse gümrük vergilerini 90 günlüğüne ertelemişti.

Çin, ABD’ye gelen malların artık en az yüzde 145 gümrük vergisine tabi olduğunu duyurmuştu.

Son olarak bu adıma karşılık ABD el yükseltmiş, Çin’den alınacak toplam ek verginin yüzde 145 olduğunu açıklamıştı.