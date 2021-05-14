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Yaramazlara biraz batar!

AA ‘tezahürat’ gibi sundu: Mescid-i Aksa’da Erdoğan protestosu

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” sloganı atıldı. Anadolu Ajansı (AA) videoyu ‘tezahürat’ gibi sundu.

AA, Twitter üzerinden ‘Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları’ başlıklı bir video paylaştı.

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Arapça bilen kullanıcılar, sloganda, “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” dendiğini, dolayısıyla övgü değil eleştiri içerdiğini aktardı.

İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ediyor; en son bildirilen verilere göre hayatını kaybeden Filistinli sayısı 126’ya, yaralananların sayısı ise 950’ye yükseldi. 

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