AA ‘tezahürat’ gibi sundu: Mescid-i Aksa’da Erdoğan protestosu

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” sloganı atıldı. Anadolu Ajansı (AA) videoyu ‘tezahürat’ gibi sundu.
AA, Twitter üzerinden ‘Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları’ başlıklı bir video paylaştı.
Arapça bilen kullanıcılar, sloganda, “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” dendiğini, dolayısıyla övgü değil eleştiri içerdiğini aktardı.
İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ediyor; en son bildirilen verilere göre hayatını kaybeden Filistinli sayısı 126’ya, yaralananların sayısı ise 950’ye yükseldi.