8 Mart Sekiz Kadın | Berrak Tüzünataç: Türkiye erkek çocuğunu kayıran bir ebeveyn

Kariyerimin başından beri sistematik olarak ‘saldırı’ altında kalmış biri olarak, her şeye rağmen kendime duyduğum saygıyı kaybetmedim, kendime sadık kaldım. Üretmeye ve var olmaya devam ettim. Hayatımın kendimle en çok gurur duyduğum dönemindeyim.

Türk toplumu ergenlikten yetişkinliğe geçemedi

Kadın dekoltesinin bir memleket meselesine dönüşmesi, sosyolojik olarak Türk toplumunun, ergen, yani yetişkinliğe geçmemiş bir toplum olduğunu gösteriyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini en çok hangi durumda bizzat hissediyorsunuz?

Erkek bedeninin güzelliğini sonuna kadar kutlamaya tamamız fakat söz konusu kadın bedeni olunca bir anda konu ‘aile yapımız, örf ve adetlerimiz’e karşı saldırıya dönebiliyor. Erkek oyuncu, bir dizi ya da film sahnesinde vücut kaslarını gösterdiğinde, “Ne kadar fit, helal, nasıl da kol karın kası yapmış” diye itilaflar, övgüler yağdırılıyor. Kadın bedeni olunca öfkeler, kınamalar, telaşlar… Kadın bedeni ve kadına dair her şeyden neden bu kadar korkuluyor? Neden toplumda ya da televizyonda, dizilerde regl üzerine rahat rahat konuşulamıyor mesela?

Sadece Türkiye’ye has bir durum değil tabii. Instagram meme ucu yüzünden Rihanna’nın hesabını kapatmıştı vakti zamanında. Seksizm geniş bir skaladan oluşuyor, coğrafi ve kültürel durumlara göre 0’dan 10’a kadar değişiyor.

Kadın dekoltesinin bir memleket meselesine dönüşmesi, sosyolojik olarak Türk toplumunun, ergen, yani yetişkinliğe geçmemiş bir toplum olduğunu gösteriyor. Henüz ‘yetişkin’ davranabilen bir toplum değiliz maalesef. Her şey, insanın ergenlik dönemimde olduğu gibi: Zorbalık, karşısındaki sindirme, alay, baskı, ‘bullying’…

Kocaman insanlar, bir kadın müzisyenin kıyafeti hakkında hala ‘ergen lise öğrencisi’ zihniyetiyle yorumlar yapıyor, tepkiler veriyor. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, herkes her türlü fikrini paylaşmakta özgür. Fakat fikrini paylaşımında doz aşımı oldukça bu, çevre baskısına dönüşüyor. Bu da en az devlet baskısı kadar ciddi bir sorun.

‘Çevre baskısı’ndan neyi anlamalıyız? Kadının maruz kaldığı şiddeti ve eşitsizliği ne ölçüde, nasıl etkiliyor sizce?

Yakın arkadaşlarımız ve tanıdıklarımızdan oluşan ‘çevre’nin bize karşı tutumu… Kendimden örnek vereyim: Bugüne kadar, genel ortalamaya kıyasla süresi daha kısa sayılacak birlikteliklerim oldu. Mutsuz ve sorunlu olabilecek bir ilişkinin içinde kalmaktansa sağlıklı bir şekilde yolları ayırmayı tercih ettim hep. İlişkilerin süresi yüzünden çevremden gizli baskı görmeye başladım. Yakın çevremden bir arkadaşım, şaka yaptığını düşünerek bu durum hakkında konuşmaya başladı. Dışarıdan baktığında politik doğrucunun önde gidenidir. Hassastır. Eşitsizliğe karşı her türlü kampanyada görev alır. Onur haftalarında en ön sıradadır. Diğer yandan çevresinde, bir yakınına verdiği psikolojik tahribatın farkında değil. Yaptığının Batı literatüründe net bir karşılığı var şimdi: “Slut shaming” (birini özel hayatındaki ilişki seçimlerinden ötürü aşağılama durumu) Bu ve benzeri davranışları, türüne göre tek tek tanımlamalı ve dillendirmeli ki şiddetin her türlüsünü tespit etmemizi ve çözümler üretmemizi kolaylaştırsın.

O tweetleri atan bir kadın olsaydı…

Göz önündeki kadınlar, ondan beklendiği davranışı yerine getirmediğinde, daha hızlı ve yoğun bir toplum eleştirisine maruz kalıyor. Bu tepkiler hatta yer yer tepkiler şiddete dönüşebiliyor. Sizce neden?

Yönetmen Can Evrenol’un bir süredir sosyal medya üzerinden yaptığı, son derece tedirgin edici, cinsiyetçi, ofansif mizah yaptığını iddia ettiği paylaşımları var mesela. Tek komik kısmı, yaptığının ofansif mizah olduğunu düşünmesi. En son, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı gün, “Blu TV’ye girin ‘search’ kısmına Ukrayna Rus (kırmızı ruj emojisi) Blu TV arama kısmına ‘çıplak‘ yazın” tweeti attı. Bu ve benzer ‘ofansif mizah’ tweetleri atan bir kadın olsaydı, sektörü çoktan ağır bedeller ödetmişti ona. Bu kişi, böyle bir içeriği kadın özgürleşmesi adına, liberasyon amaçlı yaptığını söylüyor. Naçizane öneride bulunayım: Bundan sonra yardım amaçlı bir açıklama yapacaksanız, konuyla ilgili çok okumanız, hassasiyetlere karşı çok şey bilmeniz gerekiyor. Yoksa, sonra böyle bir tweet üzerinden sizin bilinçaltınızla muhatap olmak zorunda kalıyoruz ve onun da geri dönüşü olmuyor. Türkiye, heteroseksüel erkeklerin hatalarına karşı çok anlayışlı. Erkek çocuğunu kayıran, onu daha çok seven, kollayıp koruyan dev bir ebeveynden farkı yok.

Hepimiz eksiğiz birçok konuda. Böyle büyütülmedik. Şimdi, en azından, Y kuşağı olarak el yordamıyla kendi içgüdülerimizi okuyarak izleyerek bir arada yapmaya çalışıyoruz. Nesillerden gelen kodlarımız var. Kafamıza kodlanmış türlü zehirli düşünce kalıpları var. Bunları da ancak açıklıkla, iyi niyetle, birbirimize yardım ederken yok edebiliriz.

Eşitsizliğe karşı mücadelede kadınlara önerilen çözümler ve verilen tavsiyelerden hangileri daha önemli?

Finansal özgürlük hayati önem taşıyor. Kadınlara sadece iş hayatında daha fazla yer açmak ve maddi olanak sağlamak yetmemeli, ‘paradan para’ kazanmalarını da desteklemeli. Kanada menşeili bir Instagram hesabı önereceğim: @femaleinvest. Kadın-erkek arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek ve kadını kişisel finans ve yatırım konularında desteklemek misyonu var.

Artık çok güvenilir kuruluşlar var: Susma Bitsin, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği… Kadın, hissettiği baskı ve şiddet karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissettiğinde, ona destek olacak gönüllüler, danışmanlar ve konunun uzmanları var. Aileden, partnerden, patrondan, yakın çevreden gelen şiddetin herhangi bir türüne karşı, çekinmeden bu derneklere ulaşmalarını temenni ediyorum. Çaresizliğin temel nedeni yalnızlık duygusu genelde. Kadınların, hemcinslerine karşı daha vicdanlı ve empatik olmalarını tüm kalbimle diliyorum.

[Berrak Tüzünataç ile yaptığımız mülakatın, açıklık adına düzeltilmiş ve kısaltılmış bir versiyonudur.]