8 Mart Sekiz Kadın | Nisan Ceren Özerten: Daha sert ve etkin çözümler üretmeliyiz

Günümüzden ve bizim sektörden bir örnek vereyim: Bergen’in hayatını konu alan film vizyonda. Bergen bir arabesk kadın figürü. Toplumun geniş bir kitlesini de temsil eden, belki hepimizin içinde birazcık da olan bir kadın figürü o. Aşkı uğruna sistematik şiddete uğramış. Bugün böyle bir kadının hikayesini ele alan filmin galası varken, o kadına kezzap atmış adam galayı tehdit edebiliyor ve hiçbir şey olmuyor.

Esas gündüz kuşağı kadın programlarındaki şiddet yasaklanmalı

Bir kadın yapımcı olarak görsel sanatlar ve gösteri dünyasının konuya yönelik ne gibi çözümler üretebileceğini düşünüyorsunuz?

Bir kadın hikayesi anlatalım diye yola çıktığımızda, yolun çok sağlıklı bir yere gittiğini düşünmüyorum. Bu etiketlerden, büyük başlıklardan biraz uzaklaşmalı. Anlattığımız hikâyenin içinde, dramaturgiyle, kadını da doğru bir şekilde anlatabiliyorsak daha faydalı bir işe dönüşür o.

Dizilerde kadının portre edilme biçimi kadar ‘tehlikeli’ bulduğum gündüz kuşağı kadın programlarının içeriği yasa çerçevesinde yeniden düzenlenmeli. Yasakçı bir insan değilim ama belki de olmamalı, yayından kaldırılmalı. Genç bir kızın evli, kendisinden yaşça büyük bir erkekle ilişki kurması sonucunda canlı yayında linç edilmesi korkunç bir şiddet. Esas bunlar yasaklanmalı.

Başta Hollywood olmak üzere televizyon ve sinema sektöründe genel olarak kadın hikayelerinin yeterince ‘alıcısı’ olmadığına dair bir kanı var. Bu bir erkek yapımcı bahanesi mi?

Bir izleyici olarak Hollywood’u fazlasıyla seksist buluyorum. Erkek egemen hikayeler üzerine kurulu bir üretim ve ödül sistemi var. Amerikan Film Enstitüsü gibi büyük endüstriler, paraya ve kapitalist faydaya bakar. ‘İş’ yapacak bir kadın hikayesini kaçırmazlar ama o da bir erkek yönetici bakışı ürünü. Sistem kendine bahsettiğin bahaneleri yaratabiliyor fakat Amerikan kültürü için gayet olağan bir durum bu. Avrupa sineması bu konuda daha açık ve yaratıcı olabiliyor. Meseleyi çok daha farklı bir şekilde ele alıyor. ‘Bir kadın hikayesi’ diye yola çıkınca, ne kadar nitelikli de olsa işin içi boşaltılıyor.

Yapımcılığını üstlendiğiniz ‘Bir Başkadır’ dizisi, kadının toplumdaki, ailedeki yerine ve maruz kaldığı şiddet türlerini başka bir açıdan işledi. Yapım hakkındaki eleştiriler, yorumlar ve izleyicilerin tepkileri hakkında neler söylersiniz?

‘Bir Başkadır’, birçok detay içeren bir yapım oldu. Berkun Oya’nın yazarlığı ve yaratımındaki hikayede bence en güzel ve çarpıcı olan, bütün bunların bıçak sırtında, dengeli bir şekilde, taraf tutmadan, toplumun en derin yaralarını, merkeze sevgiyi koyarak anlatılmasıydı. Çevremden ya da tanımadığım izleyicilerden aldığım yorumlar, genelde dizideki Meryem karakterinin, bir dönem herkes için umut kaynağına dönmesi üzerineydi. Meryem akıllı, kendini ifade etmesini bilen, konuşabilen, başörtü taktığı için baskılanmak zorunda olmayan ya da kendini öyle hissetmeyen bir karakterdi. Gerçeklik duygusunun iyi işlendiğini düşünüyorum. Bir dizinin konusunu sadece şiddet, dayak ve tecavüz gibi başlıkta toplamak ve işlemek yeterli olmuyor. Psikolojik ya da sosyal kısımlarıyla işlenen, ekonomik bağımsızlığı da duygusal baskıyı da kapsatan hikayelere ağırlık ve fırsat verilmeli.

[Nisan Ceren Özerten ile yaptığımız mülakatın, açıklık adına düzeltilmiş ve kısaltılmış bir versiyonudur.]