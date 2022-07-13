Yasağı delmek için çözüm önerisi: Yüzer kürtaj kliniği

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir doktor, ülkede kürtaja yönelik kısıtlamalar nedeniyle çözüm önerisi getirdi: Yüzer kürtaj kliniği

Fotoğraf: womenonwaves.org

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen ay sonunda ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kısıtlama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı.

Amazon, Starbucks gibi şirketler çalışanlarına yaşadıkları yerde kürtaj yapılmıyorsa bu müdahaleye erişebilecekleri eyaletlere yapacakları seyahatin masraflarını ödemeyi taahhüt etmişti.

Meksika Körfezi’nde olacak

Kaliforniya Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden, kadın doğum uzmanı Meg Autry, farklı alanlarda uzman meslektaşlarıyla bir gemide, kürtaj erişimi olmayan kadınlara hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bunun için seçtikleri yerse Meksika Körfezi.

Yüzer klinik sayesinde kısıtlamanın veya yasağın olduğu güneydeki eyaletlerde yaşayan kadınlar, uzun yol kat edip yasal olan eyaletlere gitmek zorunda kalmadan kürtaj olabilecek.

Şimdilik ‘PRROWESS’ olarak adlandırılan gemi ‘suda’ olduğu için eyaletlerin yasama ve yargı sistemine tabi olmayacak. Gemide kürtajın yanı sıra doğum kontrolü ve başka sağlık hizmetleri de verilecek.

PRROWESS ‘eyalet yasalarıyla üreme sağlığı konusundaki hakları tehlikede olan kadınları koruma’yı simgeliyor.

Alabama, Mississippi, Louisiana ve Teksas gibi eyaletlerde yasak veya kısıtlama var ve kürtajın yasal olduğu eyaletlere uzaklar. Teksaslı kadınların gidebilecekleri en yakın yer New Mexico eyaleti. Ancak eyalete gitmek için Dallas kentinden araçla 10 saatlik yolculuk yapmak gerekiyor.

20 milyon dolar gerek

”Denizde bu hizmeti vermek en kolay ve çabuk yol olacaktır. Özellikle de çalışanların uzun yolculuk yapmasının zor olacağını düşünürsek. Kadın hakları ve üreme sağlığı konusunda ciddi kısıtlamalar oldu. Ben her zaman bireysel seçime saygı duyulmasından yanayım” diyen Autry, avukatlarının ‘federal sularda lisanslı hekimlerin yasaları çiğnemeyerek kürtaj yapabileceğini’ söylediğini aktardı.

Yüzer klinik için bağış toplanmaya başladığını anlatan Autry, 20 milyon dolar (348,76 milyon lira) gerektiğini söyledi.

1999’da kurulan, merkezi Hollanda’daki ‘Women on Waves’ adlı sivil toplum kuruluşu benzeri bir çözüm bulmuş, ‘kürtaj gemisi’yle kürtajın yasak olduğu İspanya, İrlanda, Meksika gibi ülkelerin karasularında hizmet vermişti.