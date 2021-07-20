Vaka sayısını hatırlatan sağlık bakanı: Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli

Son 24 saatte kaydedilen 8 bin 780 Covid-19 vaka sayısını hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli” dedi.

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Türkiye’de 10 gün önce 5 binin de altına düşen günlük vaka sayısı bugün 27 Mayıs’tan bu yana ilk defa 8 binin üstüne çıktı. Delta varyantı hızla yayılırken bayram tatili nedeniyle ülke genelinde hem yerli hem yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Twitter paylaşımında “İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar” diye yazan Bakan Koca, ‘kalıcı çözümün, aşıyla kazanılacak bağışıklık olduğunu’ söyledi.

Sağlık bakanı, “Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780. Türkiye’nin her yerinde aklımızda olsun” dedi.

Son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybederken 198 bin 537 test yapıldı. İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 olarak kayda geçti.